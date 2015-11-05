Фіскальна служба заборгувала бізнесу майже 24 мільярди ПДВ

Заборгованість із відшкодування податку на додану вартість станом на 1 листопада становила 23,9 млрд грн, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, заборгованість з початку року скоротилася на 9 млрд грн - з 32,9 млрд грн на початок року.

За даними ДФС, за січень-жовтень платникам податків було відшкодовано 52,5 млрд грн податку на додану вартість, до кінця року планується відшкодування ще 12,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України в жовтні 2015 року порівняно з вереснем знизився на 9,8% – до 6,935 млрд грн.

Державна фіскальна служба звернулася до Міністерства фінансів з пропозицією здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ-облігацій).