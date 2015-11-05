Китайська МММ Мавроді спровокувала рекордне зростання курсу біткоіна - FT

Стрибок курсу віртуальної валюти — біткоіна — в середу до рекордного показника за цілий рік може бути пов'язаний з активністю в Китаї учасників «соціальної фінансової мережі» МММ, керівником якої є Сергій Мавроді.

Про це пише британська газета Financial Times.

За даними видання, для того, щоб стати новим членом МММ, необхідно було придбати біткоіни. Потім їх треба було відправити іншим учасникам мережі як «взаємодопомогу». В обмін учасникам обіцяли щомісячний дохід у 30%, а також бонуси за залучення нових клієнтів або розміщення рекомендацій в мережі.

«Сьогодні, 31 жовтня, я отримав 20% вигоди і бонусів, в загальній складності $7,75. Я дійсно переконався у величі МММ і чесності всіх учасників», — наводить видання повідомлення одного з сотень таких учасників МММ з Китаю Вен Цяна.

Видання підкреслює, що «китайська схема» МММ діяла протягом принаймні цілого року, але почала привертати особливу увагу минулого місяця, коли ціна біткоіна значно зросла.

За останній місяць біткоін подорожчав більш ніж у два рази, передає РБК. У середу курс цієї віртуальної валюти зріс ще на 20% і становив $490, що стало рекордним показником за рік.

Створений у 2008 році програмістом або групою програмістів, відомих під ніком Сатосі Накамото, Bitcoin (біткоін) - одна з найпопулярніших альтернатив традиційним валют, є програмним кодом, який не регулюється жодною країною або банківським наглядовим органом у світі. Не має єдиного емісійного центру. При цьому емісія Bitcoin обмежена алгоритмічно: теоретично кожен власник потужного комп'ютера може «добути» біткоіни шляхом використання обчислювальних потужностей, однак існує межа загальної кількості грошей в обігу.