Рада в першому читанні прийняла новий Трудовий кодекс

За прийняття проекту Трудового кодексу у першому читанні проголосували 258 народних депутатів при необхідних 226.

Доповідачем виступила співавтор документа народний депутат Людмила Денісова. Вона зазначила, що з пострадянських країн на сьогодні лише Україна не прийняла нового трудового кодексу. Головними запропонованими новаціями у трудових відносинах, за словами депутата, є те, що в разі можливих суперечностей норм різних законів про працю, всі неточності трактуються на користь працівника. Також передбачається укладення трудового договору виключно в письмовій формі. Забороняється змінювати норми трудового договору і заробітну плату без згоди працівника. Щорічна відпустка збільшується з 24 до 28 днів.

За словами Денисової, проект узгодили чотири з п'яти українських профспілок, які представляють 9 мільйонів трудящих. У той же час, новий кодекс будуть доопрацьовувати до другого читання, в тому числі його відправлять до Міжнародної організації праці для експертного висновку.

Співдоповідачем виступив народний депутат Олександр Дроздик. Він повідомив, що в новому кодексі залишається норма про 40-годинний 5-денний робочий тиждень. Без змін залишається норма про випробувальний термін, тривалість якого не може перевищувати 3 місяці. У той же час, понаднормова робота оплачуватиметься у трикратному розмірі, на відміну від нинішньої норми про оплату роботи в позаурочний час у двократному розмірі.

У пояснювальній записці зазначається, що в чинному з 1972 року Трудовому кодексі за минулий час було змінено 235 з 265 статей шляхом прийняття більш як 60 законів. Також існує велика кількість підзаконних нормативно-правових актів, які часто-густо суперечать актам вищої юридичної сили.

Як повідомляв УНІАН, проект Трудового кодексу був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2014 року під номером 1658. Як наголошується в пояснювальній записці, Трудовий кодекс покликаний привести законодавство України у трудовій сфері у відповідність з європейськими стандартами і реаліями сучасності. Чинний в Україні Кодекс законів про працю (КЗпП) був прийнятий 10 грудня 1971 р. і набрав чинності з 1 червня 1972 року.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в липні 2015 року закликав парламентську коаліцію підтримати проект нового Трудового кодексу України. За словами прем'єра, в Україні не зможе розвиватися сучасний ринок праці доти, доки в країні діятиме система працевлаштування Радянського Союзу.