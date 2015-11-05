Гривня зміцнилася на міжбанку до 22,85 за долар

У четвер, 5 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,75/22,85 грн/дол.

Про це повідомляє «Укрділінг».

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,7087/24,8128 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3589/0,3606 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:30 встановився на рівні 22,9497 грн/дол., на цю годину укладено 26 угод на суму 13,96 млн дол.