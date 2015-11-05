Гонтарева очікує третього траншу МВФ – хоче збільшити резерви до $15 мільярдів

Національний банк України розраховує отримати третій транш кредиту Міжнародного валютного фонду, який дасть змогу збільшити міжнародні резерви країни до 15 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на голову НБУ Валерію Гонтареву.

Як наголошується в повідомленні, найближчим часом очікується візит місії МВФ, який був відкладений через технічні причини.

«Ми плануємо отримати третій транш кредиту, який дасть змогу збільшити міжнародні резерви Національного банку до 15 млрд дол. США», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви України, за попередніми даними НБУ, в жовтні зросли на 1,5%, або на 188 млн дол., і на 1 листопада 2015 року становили 12,962 млрд дол.

Місія Міжнародного валютного фонду 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретного рішення з приводу подальшого співробітництва з нашою країною поки що не прийнято.

Черговий приїзд місії планувався цього тижня, проте вчора, 4 листопада, перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський повідомив, що місія фонду приїде в Україну тільки після підготовки проекту державного бюджету на 2016 рік та узгодження податкової реформи.

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11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.