Золотовалютні резерви України зросли майже до $13 мільярдів

Як повідомляється на сайті НБУ, зростання резервів відбулося насамперед за рахунок купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України. Зокрема, у жовтні НБУ купив на міжбанку 300,5 млн дол. США. Також резерви поповнилися за рахунок надходжень від банку KFW (Німеччина) на користь уряду України на 199 млн євро.

Також повідомляється, що в жовтні платежі з погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили 95,7 млн дол. США, в тому числі 13,2 млн дол. - за державними цінними паперами.

Крім того, у жовтні НБУ проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку, у ході яких регулятор продав банкам 46,5 млн дол. США.

«Зараз обсяг міжнародних резервів України достатній для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку України», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за вересень зросли на 1,2%, або на 157 млн дол. - до 12,774 млрд дол. за рахунок надходжень від міжнародних і двосторонніх партнерів України на користь уряду, а також за операціями SWAP з центральними банками інших держав.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%, - до 7,533 млрд дол. на 1 січня 2015 року.