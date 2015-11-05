Єврокомісія погіршила прогноз щодо економіки Росії

Згідно з прогнозом Єврокомісії падіння ВВП Росії в 2015 році становитиме 3,7%. Негативне зростання, хоча й не таке різке, продовжиться і наступного року, пишуть європейські аналітики в осінній доповіді, повідомляє РБК.

Такі очікування аналітиків пояснюють продовженням антиросійських санкцій до весни 2016 року, а також подальшим падінням цін на нафту і вразливістю до ринкових перепадів. Зростання в 2017 році обґрунтовується можливим зростанням цін на енергоресурси, а також зменшенням геополітичного напруження.

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У той же час відсутність структурних реформ і підвищення ваги в економіці держави, з точки зору Єврокомісії, можуть завадити стійкому зростанню.

Єврокомісія також погіршила прогноз по країнам єврозони: за новими даними, в 2016 році зростання ВВП становитиме 1,9% проти 1,8% у попередньому звіті, пише Bloomberg. Також очікується підвищення інфляції до 1,6% наступного року з 0,1% в поточному році.