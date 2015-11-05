Зовнішній борг Києва стане державним

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на засіданні Київради, скликаної в терміновому порядку, 79 з 91 зареєстрованих в залі депутатів.

Рішення прийнято, враховуючи лист Міністерства фінансів України від 4 листопада 2015 р.

Київрада своїм рішенням внесла зміни до свого попереднього рішення від 8 жовтня цього року щодо введення тимчасового мораторію на виплату зовнішніх боргів міста, додавши до нього схвалені попередні основні умови здійснення боргової операції.

У схвалених сьогодні депутатами міськради умовах здійснення правочину зазначається, що йдеться про переведення місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями Київради, залученими відповідно до рішень від 28 грудня 2004 р. та 25 травня 2011 р, до державного боргу.

В ході проведення боргової операції держателі непогашених облігацій участі у позиках Києва зі строками погашення у 2015 та 2016 роках (існуючі облігації) отримають облігації зовнішніх державних позик України (нові облігації) з термінами погашення у 2019 та 2020 роках, які будуть розміщені на умовах, визначених Кабміном, та державні деривативи, які будуть розміщені Україною на умовах, визначених так само Кабінетом міністрів.

Згідно з рішенням, як повідомляє прес-служба Київради, схвалено такі попередні умови: по-перше, в ході переведення місцевого боргу до державного змінюються строки погашення облігацій — строком погашення євробондів-2005 пропонується визначити 2019 рік, а євробондів-2011 — 2020 рік (в 2005 році були розміщені єврооблігації на 250 млн доларів з терміном обігу до 6 листопада 2015 року під 8% річних, а в 2011 році - на 300 млн доларів з терміном обігу до 11 липня 2016 під 9,375% річних); по-друге, нові облігації повинні розподілятися між держателями, які візьмуть участь у борговій операції м. Києва, після списання 25% існуючих облігацій, а нараховані відсотки будуть капіталізовані та додані до нових облігацій; по-третє, річний відсоток за новими облігаціями знижується і встановлюється на рівні 7,75%.

Нові облігації повинні розподілятися між держателями, які візьмуть участь у борговій операції Києва, після застосування списання у розмірі 25% від існуючих облігацій. Відсотки, що були нараховані на існуючі облігації, будуть капіталізовані та додані до основної суми нових облігацій.

За новими облігаціями нараховуватиметься дохід у розмірі 7,75% річних.

Валютою нових облігацій є долари США.

Умовна сума державних деривативів, наданих держателям нових облігацій, що беруть участь у борговій операції щодо існуючих облігацій, відповідатиме сумі списання основної суми існуючих облігацій.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 6 листопада вводиться тимчасовий мораторій на виплату зовнішніх боргів міста згідно з рішенням Київради від 8 жовтня. У рамках цього рішення міська влада призупиняє боргові виплати за двома запозиченнями на загальну суму 550 млн дол., залученими у 2005 та 2011 роках за допомогою розміщення єврооблігацій.

Після прийняття Київрадою цього рішення міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings одразу ж знизило кредитний рейтинг Києва у національній валюті до загальнодержавного рівня «Обмежений дефолт» (RD) на тлі процесу реструктуризації муніципальних бондів і, як наслідок, оголошення мораторію за борговими виплатами.

Водночас Міністерство фінансів України заявило, що готове підтримати зусилля Києва у проведенні необхідної реструктуризації зовнішніх боргів. А сам факт мораторію Мінфін назвав позитивним, оскільки «він дасть місту час для узгодження з кредиторами і проведення реструктуризації своїх зовнішніх запозичень, щоб забезпечити стабілізацію фінансової ситуації і знизити боргове навантаження на міський бюджет в середньостроковій перспективі».