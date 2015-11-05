Українці з початку року заплатили 383 мільярди гривень податків

Платники податків у січні-жовтні перерахували до держбюджету 383 млрд грн податків, що на 25 млрд грн більше індикативного плану, поставленого перед Державною службою фіскальної Міністерством фінансів України, повідомив під час брифінгу голова ДФС Роман Насіров.

"У жовтні ДФС перевиконала індикативні показники загального фонду держбюджету на 3,2 млрд гривень. Платники податків в жовтні сплатили 41,6 млрд гривень, а всього за 10 місяців - 383 млрд гривень", - сказав він.

За його словами, кошти, які були зібрані понад норму, йдуть на збільшення пенсій і соцвиплат.

При цьому Насіров зазначив, що перевиконання бюджетних показників досягнуто не за рахунок бюджетних переплат.

Як повідомляв УНІАН, зведений бюджет України за підсумками січня-вересня порахований з профіцитом у 32,501 млрд грн проти дефіциту в 32,894 млрд грн роком раніше. Держбюджет за 9 місяців зведений з профіцитом у 8,797 млрд грн.

Доходи зведеного бюджету у січні-вересні становили 467,897 млрд грн, що на 40,3% більше показника за аналогічний період минулого року. До держбюджету за цей період надійшло 384,323 млрд грн доходів, що на 47,3% більше минулорічного показника за аналогічний період.