ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України, але очікує зростання в 2016 році

Як повідомляється на сайті банку, в 2016 році ЄБРР прогнозує зростання ВВП України на 2%.

За оцінками ЄБРР, рецесія в Україні поглибилася. «Існує обережна надія, що економіка досягла дна в середині 2015 року і обсяги виробництва стабілізуються в другій половині року в умовах місцевих і регіональних ризиків, які залишаються суттєвими», - прокоментували оновлений прогноз у прес-службі банку.

ЄБРР зазначає, що програма Міжнародного валютного фонду Україною в цілому виконується.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного банку України, які збігаються з оцінками одного з найбільших кредиторів України – Світового банку, ВВП України в третьому кварталі 2015 року порівняно з попереднім кварталом і з урахуванням сезонного фактора зріс на 1%.

Згідно з останніми даними Держкомстату, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% у річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.

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Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з оновленим прогнозом Міжнародного валютного фонду, ВВП України в 2015 році впаде на 11%.