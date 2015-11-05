Україна отримає додатково $300 мільйонів із оборонного бюджету США

Україна отримає додатково 300 млн доларів з оборонного бюджету США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра оборони України Юрій Гусєв.

“Ми високо цінуємо підтримку Сполученими Штатами України і виділення додатково 300 мільйонів доларів на наступний рік для впровадження реформ в Міністерстві оборони України і в Збройних силах України”, - зазначив Гусєв.

Своєю чергою помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Елісса Слоткін нагадала, що українська сторона вже отримала від Сполучених Штатів фінансову допомогу у розмірі понад 266 млн доларів для посилення боєготовності Збройних сил та прикордонної служби.

Також вона заявила, що на сьогоднішній зустрічі за участі міністра оборони України Степана Полторака обговорювалась тема приведення українських Збройних сил до стандартів НАТО.

“Сполучені Штати вважають, що агресивні дії з боку Росії загрожують єдиній та цілісній Європі і, незважаючи на те, що на сході України знизилась бойова активність, Сполучені Штати в подальшому стежитимуть за ситуацією в Україні і не зменшуватимуть тиск на Російську Федерацію.

Сьогодні під час зустрічі з міністром оборони України ми обговорили не лише питання допомоги Україні у сфері безпеки, але й пріоритети довгострокового співробітництва. Мова йде про низку заходів, що мають на меті реалізацію встановлених Міністерством оборони пріоритетів у період близько 5 років”, - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня сенат Конгресу США ухвалив закон щодо витрат на оборону в 2016 фінансовому році, який почався 1 жовтня. Загальний об'єм асигнувань на військові потреби в даному документі встановлено на рівні в 612 млрд дол.

У законі є положення, що стосуються надання військової допомоги Україні. Закон не зобов'язує, але наділяє керівника Пентагону Ештона Картера при координації дій з держсекретарем США Джоном Керрі правом використати 300 млн дол. на надання Києву належного сприяння у сфері безпеки та розвідки.

23 жовтня президент США Барак Обама застосував право вето щодо закону про оборонний бюджет США, яким передбачено надання Україні 300 млн дол. на військові цілі.

Того ж дня у Посольстві України в США пояснили, що вето Обами на оборонний бюджет США не пов'язане з обсягами допомоги Україні.

"Обсяг оборонної допомоги для України на наступний рік у розмірі 300 млн дол. США, який підтриманий обома партіями та палатами Конгресу, не викликав застережень з боку Адміністрації", - зазначалося у повідомленні.

Документ повернули до Конгресу, де для подолання президентського вето необхідні голоси двох третин сенаторів та конгресменів. Відповідне голосування Палати представників заплановане на 5 листопада 2015 року.