Українські банкіри і фінансисти виступили з різкою критикою "брудних" PR-технологій проти банків

Зокрема, експерти наголошують, що чергова хвиля фейкових новин і СМС-розсилок клієнтам «Приватбанку» про прийдешню "націоналізацію" банку, є досить негативним явищем і спрямована не стільки проти найбільш стабільного банку країни, скільки проти банківської системи загалом.

«Зараз для атаки на «ПриватБанк» використовуються брудні технології. Дуже важливо, щоб це зрозуміли його вкладники та клієнти, – сказав директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін, – Наразі ми активно співпрацюємо з «ПриватБанком», але виключно з питань виплати компенсацій вкладникам неплатоспроможних банків. Цей банк є одним із найактивніших агентів. Крім того, як банк з найбільшим портфелем депозитів фізичних осіб, «ПриватБанк» здійснює найбільші відрахування регулярних зборів до Фонду гарантування».

У свою чергу, керівництво Національного банку України нагадало, що ситуація в найбільших банках знаходиться під постійним контролем регулятора, і лідери ринку працюють в безперебійному режимі.

«ПриватБанк» є системно важливим для фінансової системи і найбільшим спеціалізованим ощадним банком, обслуговуючим 34% вкладів населення країни. Регулятор здійснює постійний моніторинг діяльності через кураторів і приділяє особливу увагу всім системним банкам. На даний момент «ПриватБанк» виконує нормативи ліквідності, працює в звичайному режимі і безперебійно обслуговує клієнтів», - зазначив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.