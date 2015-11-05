Резерви РФ продовжують "худнути" - за тиждень скоротилися на $5,4 мільярда

Міжнародні резерви РФ станом на 30 жовтня становили 369,2 мільярда доларів проти 374,6 мільярда доларів на 23 жовтня, повідомив Банк Росії, передає РИА Новости.

Таким чином, міжнародні резерви за тиждень знизилися на 5,4 мільярда доларів, або на 1,4%.

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Міжнародні резерви - це високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

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За підсумками 2014 року міжнародні резерви РФ скоротилися в 1,3 разу — до 385,46 мільярда доларів.