Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2292.5534 (5 листопада – 2308.1425)

100 EUR – 2494.9859 (5 листопада – 2523.9538)

10 RUR – 3.6161 (5 листопада – 3.6148)

У четвер, 5 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,65/22,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,6250/24,7850 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3580/0,3610 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,9255 грн/дол., до цього часу була укладена 701 угода на суму 548,38 млн дол.