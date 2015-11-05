Київська влада не домовилася з кредиторами щодо реструктуризації зовнішнього боргу столиці

Як повідомляється на сайті Мінфіну, місто Київ і міністерство вважають останню пропозицію кредиторам справедливим і розумним компромісом, який, тим не менш, не знайшов підтримки у кредиторів.

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Як відомо, сьогодні Київрада погодила попередні умови реструктуризації зовнішнього боргу столиці щодо двох випусків єврооблігацій на 550 млн дол., схваливши переведення його до державного боргу.

За інформацією Мінфіну, він також погодив попередні основні умови обміну облігацій та висловлює підтримку київській владі у процесі здійснення запропонованого обміну.

Також повідомляється, що Київрада очікує оголошення про початок формальної операції з реструктуризації боргу на узгоджених умовах протягом найближчих тижнів.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Київрада ухвалила рішення з 6 листопада ввести тимчасовий мораторій на виплату зовнішніх боргів міста. В рамках цього рішення міська влада припиняє боргові виплати з двох позик на загальну суму 550 млн дол., залученими у 2005 та 2011 роках шляхом розміщення єврооблігацій.

Сьогодні, 5 листопада, Київрада погодила попередні умови реструктуризації зовнішнього боргу столиці, згідно з яким власники непогашених облігацій з термінами погашення в 2015 і 2016 роках отримають облігації зовнішньої держпозики України з погашенням в 2019 і 2020 роках і державні деривативи на умовах, визначених Кабінетом міністрів.

Нові облігації повинні розподілятися між власниками, які візьмуть участь у борговій операції Києва, після списання 25% існуючих облігацій. За новими облігаціями нараховуватиметься дохід у розмірі 7,75% річних.