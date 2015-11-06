Казахстанський тенге продовжує падати - знову оновив історичний мінімум

Ранкові торги на Казахстанській фондовій біржі (KASE) у п'ятницю відкрилися падінням курсу національної валюти щодо долара США, тенге знову оновив історичний мінімум, свідчать дані біржі.

Перші угоди були укладені за ціною 303 тенге за долар, пізніше курс національної валюти знизився до 309,5 тенге за долар, пише Прайм.

Як повідомлялося, в четвер середньозважений курс тенге становив 298,92 тенге за долар. Ціна продажу готівкової валюти в обмінних пунктах Алма-Ати після початку торгів зросла з 302 тенге до 309 тенге за долар.

Напередодні Національний банк, у кріслі керівника якого на початку тижня Кайрата Келімбетова змінив Даніяр Акішев, заявив, що мінімізує свою участь на внутрішньому валютному ринку з 5 листопада в цілях збереження золотовалютних активів Національного банку та Національного фонду. У заяві Нацбанку зазначалося, що подальша динаміка обмінного курсу тенге буде формуватися під впливом факторів, які визначаються, в основному, динамікою цінової ситуації на світових фінансових та товарних ринках.

Двадцятого серпня Казахстан приступив до реалізації нової грошово-кредитної політики, заснованої на вільно плаваючому курсі тенге, і скасував валютний коридор. На цій новині біржовий курс казахстанського тенге впав до 255,26 тенге за долар, обвалившись на 26% за добу.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що альтернативи не було: вільне курсоутворення дозволить відновити конкурентоспроможність економіки країни і зберегти резерви.

У повідомленні Нацбанку від 5 листопада констатувалося, що у вересні і жовтні Національний банк відійшов від підходу, оголошеного 20 серпня щодо переходу на вільний плаваючий курс тенге, і приступив до продажів валюти на валютному ринку. За даними відомства, частка участі Національного банку на валютному ринку досягла 60%. За рахунок коштів Національного фонду і золотовалютних активів Національного банку в цей період було продано понад 5 мільярдів доларів.