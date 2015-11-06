Яресько вірить у зростання економіки України наступного року на 2%

Урядовий прогноз на 2016 рік, згідно з яким зростання ВВП України становитиме 2%, є реалістичним, заявила міністр фінансів України Наталія Яресько під час виступу на форумі CFA Society Ukraine в Києві.

Міністр нагадала, що уряд прогнозує зростання ВВП України на 2% у 2016 році.

«Я вважаю, що це реалістичні показники, й ми повинні досягти такого зростання», - сказала Яресько.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 11,5%. При цьому, в 2016 році ЄБРР прогнозує зростання ВВП України на 2%.

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За оцінками Національного банку України, які збігаються з оцінками одного з найбільших кредиторів України – Світового банку, ВВП України в третьому кварталі 2015 року порівняно з попереднім кварталом і з урахуванням сезонного чинника зріс на 1%.

Згідно з останніми даними Держкомстату, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% у річному виразі після падіння на 17,2% у першому кварталі.