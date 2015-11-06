Байден назвав умови для надання Україні $1 мільярда кредитних гарантій

Про це повідомила прес-служба Білого дому з посиланням на віце-президента США Джозефа Байдена.

«Що стосується економічних реформ, віце-президент ще раз підкреслив бажання США надати 1 млрд дол. кредитних гарантій Україні за умови продовження прогресу в розслідуванні корупції та забезпечення відповідності української податкової реформи програмі МВФ», - йдеться в повідомленні.

Також Байден підкреслив важливість подальшої імплементації Мінських угод і забезпечення реінтеграції непідконтрольних територій на сході країни до складу України.

Як повідомляв УНІАН, кредитні гарантії США на суму 1 млрд дол., які Україна може отримати через кілька місяців, будуть спрямовані на проведення реформ в економіці та покращення інвестиційного клімату.

Кабмін почав роботу над податковою реформою і новою редакцією Податкового кодексу в квітні цього року. Податкова реформа є однією з ключових реформ, визначених основним кредитором країни – Міжнародним валютним фондом. Раніше передбачалося, що проект бюджету на 2016 рік буде побудований на положеннях нового Податкового кодексу. Однак у Мінфіні відзначають, що, найімовірніше, бюджет буде сформовано на існуючій податковій базі.

На поточний момент існує два основних проекти податкової реформи – урядовий і парламентський. Обидва проекти передбачають зниження податкових ставок. Проте урядовий проект передбачає поступове зниження ставок і зростання дефіциту бюджету до 60 млрд грн. Парламентський проект є більш ліберальним, передбачає різке зниження ставок, що, за підрахунками аналітиків, може сформувати дефіцит у розмірі не менше 200-207 млрд грн.