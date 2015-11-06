Яресько про курс гривні на наступний рік: закладаємо 24,1 за долар
Мінфін планує подати проект державного бюджету на 2016 рік за «кілька тижнів»
Міністерство фінансів України закладає як макропоказник на 2016 рік середньорічний курс гривні до долара на рівні 24,1 грн за долар, повідомила журналістам міністр фінансів України Наталя Яресько.
«Закладаємо, в середньому 24,1», - сказала Яресько.
Також Яресько повідомила, що Мінфін планує подати проект державного бюджету на 2016 рік за «кілька тижнів», оскільки бюджетний процес безпосередньо пов'язаний з узгодженням податкових змін.
«Ми намагаємося звести цей бюджет з податковою реформою. Сподіваюся, ми зможемо його подати за кілька тижнів», - сказала Яресько.
Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про держбюджет України на 2016 рік і подав його на розгляд Верховної Ради України, але згодом відкликав документ для подальшого доопрацювання.
За інформацією Міністерства фінансів, держбюджет на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 24,1 грн/дол. і засноване на прогнозі зростання ВВП на 2% за інфляції 12%.
Наразі йдуть консультації щодо бази формування доходів і видатків у частині використання нових податкових норм і правил, які мають бути ухвалені до кінця року.
На думку глави уряду Арсенія Яценюка, проект державного бюджету України на 2016 рік і пропонована податкова реформа мають бути узгоджені з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом і відповідати принципам і цілям програми реформ уряду.