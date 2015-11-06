МВФ назвав умови продовження співпраці з Україною

Ключове завдання Міжнародного валютного фонду полягає у фінансуванні програми реформ, і фонд може працювати з країною тільки у разі відданості її влади напрямку макроекономічної стабілізації.

Про це заявив представник МВФ в Україні Жером Ваше під час виступу на форумі CFA Society Ukraine в Києві.

Представник ключового кредитора України підкреслив, що завдання МВФ як міжнародної фінансової установи - фінансувати програму реформ, макроекономічну стабілізацію.

«Ми зобов'язані зробити все для фінансової стабілізації, чого можливо досягти лише за хорошої макроекономічної політики. Останні 23 роки були непростими для України. Ми бачили і проведення реформ, і відхилення від курсу. Ми можемо працювати лише в тому контексті, коли з боку країни є відданість напрямку макроекономічної стабілізації», - сказав Ваше, відповідаючи на запитання, чи продовжить фонд співпрацю з Україною.

Він нагадав, що в даний час Україна і МВФ реалізують чотирирічну програму реформ.

Присутній на форумі заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, коментуючи заяву Ваше, погодився, що при проведенні реформ важливо, щоб країна відчувала, що це її реформи.

«Важливо, щоб Україна та її влада відчували, що це їхні реформи. МВФ дає рекомендації та кошти, але реформи належать країні й це наша відповідальність», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретне рішення з приводу подальшого співробітництва з нашою країною поки не прийнято.

Черговий приїзд місії планувався цього тижня, проте 4 листопада перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський повідомив, що місія фонду приїде в Україну лише після підготовки проекту державного бюджету на 2016 рік та узгодження податкової реформи.

11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.