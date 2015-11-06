Світовий банк рекомендує Україні утриматися від радикального зниження податків

Світовий банк, другий за масштабами фінансування України серед її найбільших кредиторів, очікує, що наша країна продовжить курс макроекономічної стабілізації, й рекомендує українській владі з обережністю підходити до податкової реформи, утримуючись від радикального зниження податків.

Про це заявив директор представництва Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан у ході виступу на форумі CFA Society Ukraine в Києві.

Фінансист підкреслив, що Світовий банк посідає друге місце за масштабами фінансування України серед її найбільших кредиторів.

«Дуже важливо, щоб Україна продовжувала курс макроекономічної стабілізації. Що стосується оподаткування, питання має бути в тому, яку реформу може дозволити собі Україна. Не можна скоротити податки в обсязі 4% ВВП, при цьому не скорочуючи витрати», - зазначив Фан.

За його словами, в України немає особливого простору для маневру й потрібно дуже обережно ставитися до пропозицій деяких парламентаріїв радикально знизити податки.

Також представник Світового банку зазначив, що Україні потрібно продовжувати реформування енергетичного сектору, банківської системи, дерегуляцію, боротьбу з корупцією та судову реформу.

«Ми дали багато кредитів, і важливо, щоб ці проекти реалізовувалися швидко та ефективно», - підкреслив Фан.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін почав роботу над податковою реформою й новою редакцією Податкового кодексу в квітні цього року. Податкова реформа є однією з ключових реформ, визначених основним кредитором країни – Міжнародним валютним фондом. Раніше передбачалося, що проект бюджету на 2016 рік буде побудований на положеннях нового Податкового кодексу. Однак у Мінфіні відзначають, що, найімовірніше, бюджет буде сформовано на існуючій податковій базі.

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На поточний момент існує два основних проекти податкової реформи – урядовий і парламентський. Обидва проекти передбачають зниження податкових ставок. Проте урядовий проект передбачає поступове зниження ставок і зростання дефіциту бюджету до 60 млрд грн. Парламентський проект є більш ліберальним, передбачає різке зниження ставок, що, за підрахунками аналітиків, може сформувати дефіцит у розмірі не менше 200-207 млрд грн.