Соцстандарти в 2016 році будуть підвищені на 12% – голова Мінфіну

Про це заявила міністр фінансів Наталя Яресько під час Години запитань до уряду у Верховній Раді

«Там (у проекті бюджету - УНІАН) є дворазове підвищення соцнорм - 1 травня і 1 грудня до 12% у цілому, що дорівнює інфляції в наступному році», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ініціював підвищення з 1 вересня мінімальних зарплат і пенсій в Україні і передав до парламенту відповідні зміни до державного бюджету для подальшого затвердження. Одним з джерел коштів, як наголошували у Кабміні, стала детінізація економіки.

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З 1 вересня підвищення зарплат і пенсій торкнулося всіх українців, зайнятих як у бюджетній сфері, так і в корпоративному секторі. Мінімальна зарплата з 1 вересня становить 1378 грн. Підвищення пенсій також відбулося з 1 вересня. Мінімальна пенсія становить 1074 грн.

Відповідно до закону про держбюджет, мінімальна зарплата в Україні була встановлена на рівні 1218 грн.

Таким чином, підвищення соціальних норм за різними групами становило від 13% до 18%.