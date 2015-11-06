Яресько розповіла, яка податкова реформа потрібна Україні

Про це заявила міністр фінансів України Наталя Яресько під час міжнародного інвестиційного форуму, організованого CFA Society Ukraine.

«Ми півроку слухали бізнес, вивчали досвід інших країн. Зрозуміло, що бізнес хоче нульових податкових ставок, але це неможливо. І в цьому зв'язку ми говоримо про те, що потрібна реформа, яка не зруйнує фінансову стабільність. Можна зробити найлояльніші ставки, але як це позначиться на стабільності банківської системи, валютному курсі? Головне, що всі мають платити податки за одними правилами, всі мають працювати в одних умовах», - сказала Яресько.

При цьому вона зазначила, що якщо сьогодні не робити нічого і залишити існуючу податкову систему в її нинішньому стані, то рано чи пізно легальний бізнес, який працює сьогодні в Україні, залишить ринок. «А цього допустити не можна в жодному разі», - підкреслила очільниця Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін почав роботу над податковою реформою і новою редакцією Податкового кодексу у квітні поточного року. Податкова реформа є однією з ключових реформ, визначених основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. Раніше передбачалося, що проект бюджету на 2016 рік буде побудовано на положеннях нового Податкового кодексу. Однак у Мінфіні відзначають, що, найімовірніше, бюджет буде сформовано на існуючій податковій базі.

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На поточний момент існує два основні проекти податкової реформи - урядовий і парламентський. Обидва проекти передбачають зниження податкових ставок. Однак урядовий проект передбачає поступове зниження ставок і зростання дефіциту бюджету до 60 млрд грн. Парламентський проект є більш ліберальним, передбачає різке зниження ставок, що, за підрахунками аналітиків, може сформувати дефіцит у розмірі не менше 200-207 млрд грн.