Проект держбюджету-2016 подадуть до Ради тільки після узгодження з МВФ

Проект державного бюджету на наступний рік будується на податковій реформі, підготовленій Міністерством фінансів України, та буде подано на розгляд до Верховної Ради після узгодження з Міжнародним валютним фондом.

Про це під час Години запитань до уряду повідомила очільниця Мінфіну Наталія Яресько.

«Ми саме готуємо остаточний варіант бюджету, який має показати зменшення витрат згідно з тією податковою реформою, яку ми підготували. В уряді поки немає кінцевого варіанту, який ми можемо подати. Ми у процесі узгодження з МВФ. Я можу його подати лише тоді, коли я його узгоджу», - сказала вона.

Яресько зазначила, що міністерство працює над зменшенням витрат держбюджету на 60 млрд грн.

"Дійсно, ми пробуємо зменшити наші витрати, і не на 15 млрд, а на 60 млрд. Як ви знаєте, наш бюджет складається з кількох сфер. Перше - це національна оборона та правозахисні організації. Там ми не маємо наміру і навіть не маємо права зменшувати витрати. Друге - йдеться про соціальні норми, які, очевидно, ніхто не збирається зменшувати", - сказала міністр.

При цьому вона зазначила, що зменшення витрат має відбуватися паралельно зі структурними реформами у галузі охорони здоров'я, освіти, науки і в інших соціальних сферах.

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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про держбюджет України на 2016 рік і подав його на розгляд до Верховної Ради, але згодом відкликав документ для подальшого доопрацювання.

За інформацією Міністерства фінансів, держбюджет на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 24,1 грн/дол. і ґрунтується на прогнозі зростання ВВП на 2% за інфляції 12%.

На поточний момент тривають консультації щодо бази формування доходів і витрат у частині використання нових податкових норм і правил, які мають бути прийняті до кінця року.

На думку очільника уряду Арсенія Яценюка, проект державного бюджету України на 2016 рік і пропонована податкова реформа мають бути узгоджені з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом і відповідати принципам і цілям програми реформ уряду.