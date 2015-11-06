Проект держбюджету-2016 подадуть до Ради тільки після узгодження з МВФ
Яресько зазначила, що міністерство працює над зменшенням витрат держбюджету 60 млрд грн
Проект державного бюджету на наступний рік будується на податковій реформі, підготовленій Міністерством фінансів України, та буде подано на розгляд до Верховної Ради після узгодження з Міжнародним валютним фондом.
Про це під час Години запитань до уряду повідомила очільниця Мінфіну Наталія Яресько.
«Ми саме готуємо остаточний варіант бюджету, який має показати зменшення витрат згідно з тією податковою реформою, яку ми підготували. В уряді поки немає кінцевого варіанту, який ми можемо подати. Ми у процесі узгодження з МВФ. Я можу його подати лише тоді, коли я його узгоджу», - сказала вона.
Яресько зазначила, що міністерство працює над зменшенням витрат держбюджету на 60 млрд грн.
"Дійсно, ми пробуємо зменшити наші витрати, і не на 15 млрд, а на 60 млрд. Як ви знаєте, наш бюджет складається з кількох сфер. Перше - це національна оборона та правозахисні організації. Там ми не маємо наміру і навіть не маємо права зменшувати витрати. Друге - йдеться про соціальні норми, які, очевидно, ніхто не збирається зменшувати", - сказала міністр.
При цьому вона зазначила, що зменшення витрат має відбуватися паралельно зі структурними реформами у галузі охорони здоров'я, освіти, науки і в інших соціальних сферах.
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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про держбюджет України на 2016 рік і подав його на розгляд до Верховної Ради, але згодом відкликав документ для подальшого доопрацювання.
За інформацією Міністерства фінансів, держбюджет на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 24,1 грн/дол. і ґрунтується на прогнозі зростання ВВП на 2% за інфляції 12%.
На поточний момент тривають консультації щодо бази формування доходів і витрат у частині використання нових податкових норм і правил, які мають бути прийняті до кінця року.
На думку очільника уряду Арсенія Яценюка, проект державного бюджету України на 2016 рік і пропонована податкова реформа мають бути узгоджені з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом і відповідати принципам і цілям програми реформ уряду.