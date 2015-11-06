Міністр фінансів обіцяє скандали в Державній фіскальній службі

Про це вона повідомила в ході Години запитань до уряду в парламенті.

«У Державній фіскальній службі ситуація дуже важка, і ви будете бачити там багато скандалів кожен день. Починаючи з того, що за люстрацією 42% від вищого керівництва повинні були бути зняті рік – півтора роки тому», – сказала вона.

Яресько зазначила, що штат Фіскальної служби до кінця року має бути скорочено на 30%, або на 18 тис. осіб, а також, відповідно зі скороченням, має бути змінено бізнес-процеси в ДФС.

Як повідомляв УНІАН, під дію закону про очищення влади, згідно з проведеною Міністерством юстиції у жовтні перевіркою, потрапили 42% службовців центрального апарату Державної фіскальної служби. За даними Мін'юсту, зазначені особи не мали права обіймати свої посади більше року. Наприкінці жовтня Державна фіскальна служба за результатами проведення люстраційної перевірки звільнила 42% вищого керівництва і 15% керівництва в регіонах.

Питання оновлення кадрів ДФС обговорюється більше півроку – з моменту призначення нового керівництва служби навесні цього року. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово закликав керівництво Фіскальної служби провести люстрацію, а також повну зміну кадрів за принципами і стандартами оновлення поліції.