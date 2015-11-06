Гривня зміцнилася на міжбанку до 22,73 за долар

У четвер, 6 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,61/22,73 грн/дол., УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,3570/24,6250 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3510/0,3550 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:30 встановився на рівні 22,5530 грн/дол., на цю годину укладена 81 угода на суму 81,98 млн дол.