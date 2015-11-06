Уряд очікує зростання ВВП України в четвертому кварталі

Найбільше досягнення українського уряду протягом останнього року – це макроекономічна стабілізація в країні, і в 4 кварталі очікується зростання реального ВВП країни.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус в ході виступу на форумі СFA Society Ukraine в Києві.

"Найбільше досягнення уряду протягом останнього року – це макроекономічна стабілізація", - сказав Абромавічус.

Міністр нагадав про зростання залишків коштів на рахунках Держказначейства, стабілізації інфляції та курсу гривні, відновлення економіки.

"Ми очікуємо зростання ВВП України в четвертому кварталі цього року, реального ВВП", - додав він.

Також міністр підкреслив, що прогнози міжнародних фінансових організацій, за якими очікується зростання ВВП України наступного року на 2%, цілком реалістичні.

За словами міністра, економіка тримається на трьох стовпах – дерегуляція, приватизація та боротьба з корупцією.

Абромавічус нагадав про плани українського уряду потрапити в "топ-50 рейтингу Doing Business, для чого вже виконана половина з 212 пунктів плану дерегуляції.

З питання приватизації міністр підкреслив, що держава не є хорошим власником активів, і запевнив, що цей процес буде проходити відкрито та прозоро.

Що стосується боротьби з корупцією, то, як зазначив Абромавічус, неможливо викорінити корупцію без чистки лав чиновників. За його словами, МЕРТ вже скоротив 35% персоналу і до кінця року має намір скоротити ще 20%.

"2015 рік був роком макроекономічної стабілізації, а 2016 рік буде роком економічного зростання. Найгірше вже позаду, а уряд і центральний банк готові протистояти викликам", - резюмував він.

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Як повідомляв УНІАН, 5 листопада, Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 11,5%. При цьому, у 2016 році ЄБРР прогнозує зростання ВВП України на 2%.

За оцінками Національного банку України, які збігаються з оцінками одного з найбільших кредиторів України – Світового банку, ВВП України в третьому кварталі 2015 року порівняно з попереднім кварталом і з урахуванням сезонного фактора виріс на 1%.

Згідно з останніми даними Держкомстату, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% в річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.