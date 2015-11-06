Нацбанк підрахував кількість готівкових гривень у країні (інфографіка)

Сума готівки, що знаходиться в обігу в Україні, станом на 1 листопада становить 295,7 млрд грн, з яких 293,7 млрд грн - банкноти (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монети (12,1 млрд штук).

Згідно з повідомленням Національного банку в соціальній мережі Facebook, на першому місці за кількістю в обігу знаходяться банкноти номіналом 200 грн (535,4 млн штук), на другому – 100-гривнева (476,4 млн штук), третю позицію займає купюра номіналом 1 грн (441,4 млн штук).

Загальна кількість банкнот на одного українця становить 64 штуки, а розмінних монет – 270 штук.

Нацбанк зазначає, що номінальний ряд грошових знаків України налічує зараз 16 номіналів, з них дев'ять номіналів банкнот і сім номіналів монет.

Як повідомляв УНІАН, сума готівкових коштів, що знаходяться в обігу в Україні, станом на початок вересня становила 297,5 млрд грн, з яких 295,6 млрд грн – банкноти (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монети (12 млрд штук).

Обсяг монетарної бази в Україні у вересні знизився на 2,3% – до 321,2 млрд грн, грошової маси – зріс на 1,7%, до 964,7 млрд грн.