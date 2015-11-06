У жовтні в Україні відновилася дефляція

Дефляція в Україні в жовтні 2015 року порівняно з вереснем склала 1,3%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Падіння споживчих цін в Україні відновилося в жовтні після їх зростання (інфляції) у вересні на 2,3%, тоді як до цього два місяці поспіль ціни знижувалися – на 0,8% в серпні і на 1% у липні, в порівнянні з попереднім місяцем.

За інформацією Держстату, у річному вираженні (жовтень 2015 року до жовтня 2014 року) інфляція сповільнилася до 46,4% з 51,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, протягом січня-жовтня споживчі ціни в Україні зросли на 39,5%.

У повідомленні наголошується, що суттєвим фактором зниження цін у жовтні було сезонне зниження цін на газ, що використовується для індивідуального опалення або комплексного споживання.

Згідно з наведеними даними, у жовтні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали гаряча вода та опалення – на 39,9%, яйця – на 8,3%, цукор – на 8,2%.

У річному вимірі, до жовтня 2014 року, найбільше зросли ціни на природний газ – в 3,7 разу, електроенергію – на 66,9%, безалкогольні напої – на 57,5%.

Найбільше зниження цін у жовтні до вересня зафіксовано на природний газ – на 32,6%, соняшникову олію – на 2,4%, рибу – на 1,7%.

У річному вимірі зниження цін не зафіксовано на жодну з груп споживчих товарів і послуг.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Читайте такожВ Україні зафіксували місячну дефляцію вперше з серпня 2013 року

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2015 року порівняно з серпнем становила 2,3%, до вересня 2014 року - 51,9%. За січень-вересень споживчі ціни в Україні зросли на 41,4%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% за інфляції 42,8%, і два більш оптимістичних сценарії з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 11,6% за інфляції 44%.