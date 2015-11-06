Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 28 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2264,8966 (6 листопада – 2292,5534)

100 EUR – 2460,5837 (6 листопада – 2494,9859)

10 RUR – 3,5565 (6 листопада – 3,6161)

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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,70/22,90 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встаносилися на рівні 24,3660/24,5780 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3530/0,3560 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 22,6490 гривні/долар, до цього часу була укладена 777 угод на суму 585,73 мільйона доларів.