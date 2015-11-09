Податкова реформа допоможе уникнути дефіциту бюджету в 68 мільярдів - Яресько

Запропонована урядом податкова реформа, яка передбачає в тому числі скасування спотворень у сплаті податків, дозволить уникнути формування дефіциту бюджету 2016 року у розмірі не менше 68 мільярдів гривень і продовжити програму реформ, підтримувану ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом, повідомила в ході засідання Україно-американської ділової ради міністр фінансів України Наталія Яресько.

"Якщо ми залишимо ситуацію як є, не будемо нічого змінювати, ми маємо будемо знайти додатково 68 мільярдів гривень для покриття дефіциту бюджету, - сказала Яресько. - Крім того, якщо ми зараз не вирішимо питання сплати ПДВ аграрними підприємствами, ми вийдемо з програми реформ МВФ".

За словами Яресько, агробізнес - це найбільш яскравий приклад спотворення системи сплати податків в Україні.

"Ми виступаємо за єдині умови роботи, особливо для агробізнесу. І тому продумуємо систему підтримки агропідприємств. Ми повинні підтримати малий та середній аграрний бізнес", - зазначила Яресько.

Раніше Міністерство фінансів України в рамках обговорення податкової реформи вже пропонував скасувати існуючий спеціальний режим сплати податку на додану вартість для сільськогосподарського бізнесу за нульовою ставкою, але не встановлювало при цьому чітку дату, до якої відповідне рішення повинно бути прийнято.

Пізніше Мінфін пропонував розглянути можливість скасування пільг вже до 2016 року – як того вимагала програма реформ уряду, підтримана ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Разом з тим, Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що буде наполягати на збереженні пільг для аграріїв.

Читайте такожМінфін обіцяє подати проект держбюджету-2016 за кілька тижнів