Фонд гарантування протягом двох років виплатив вкладникам понад 54 мільярдів відшкодування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом останніх двох років вивів з ринку 63 фінустанови та виплатив вкладникам цих банків 54 мільярдів гривень відшкодування за вкладами.

Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів з посиланням на заяву директора-розпорядника Костянтина Ворушиліна на розширеному засіданні адміністративної ради фонду за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, голови Національного банку Валерії Гонтарєвої, міністра фінансів Наталії Яресько.

Для порівняння, як зазначив Ворушилін, в 1998-2013 роках фонд вивів з ринку 34 банку і за ці 15 років виплатив вкладникам 5,8 мільярда гривень відшкодування.

За інформацією фонду, для фінансування виплат отримані запозичення у держави на 45,1 мільярда гривень, а також фонд активно підвищує ефективність роботи з активами неплатоспроможних банків. За його оцінками, балансова вартість таких активів перевищує 382 мільярда гривень, оціночна – всього 93,72 мільярда гривень.

Також повідомляється, що фонд вдосконалює свою структуру, працюючи над створенням департаменту розслідування і запобігання корупції, служби внутрішнього аудиту, а також над консолідацією процесів фінансової та операційної діяльності фонду та неплатоспроможних банків.

Крім цього, фонд створює департамент консолідованої продажу та управління активами, щоб зосередити прийняття всіх рішень в цій сфері виключно у фонді, оскільки на сьогодні уповноважені особи в неплатоспроможних банках мають досить широку автономію для прийняття рішень.

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Як повідомляв УНІАН, протягом 2014 та неповного 2015 року Національний банк України визнав неплатоспроможними 61 банк, які на даний час виводить з ринку Фонд гарантування вкладів.