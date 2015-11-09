Яресько: дата приїзду місії МВФ залежить від готовності проекту бюджету на 2016 рік

Дата приїзду оціночної місії ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду наразі не визначена, оскільки у Фонді чекають проект державного бюджету на 2016 рік та його постатейного аналізу, повідомила журналістам міністр фінансів Наталя Яресько.

"Дати приїзду місії - УНІАН) поки немає", - сказала Яресько.

При цьому вона підкреслила, що у зв'язку з необхідністю погодження з Фондом проекту держбюджету на 2016 рік, наразі невідома і дата подання остаточного варіанту бюджету у Верховну Раду.

"Ми подамо бюджет відразу ж, як тільки він буде узгоджений з МВФ. Ми повинні опрацювати з ними (з МВФ - УНІАН) по кожній статті, по кожному мільярду, при цьому у нас не так багато статей, які можна скоротити", - підкреслила міністр.

Раніше міністр зазначала, що проект держбюджету має бути максимально реалістичним і здійсненним і ґрунтуватися на нових податкових змін, які також мають бути прийняті парламентом. Відсутність податкових змін не дозволить Україні вкластися у запланований дефіцит бюджету в 3,7% ВВП на 2016 рік і збільшить його до щонайменше 68 мільярдів гривень, а також виведе Україну з програми реформ, схвалених Фондом.

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