Для співробітників Фіскальної служби розроблять кодекс професійної етики

Міністерство фінансів пропонує розробити кодекс професійної етики працівників Державної фіскальної служби, який визначатиме основні критерії і норми обслуговування платників податків.

Про це повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва на круглому столі в Києві.

"Звичайно, ми маємо обов'язково розробити кодекс етики та забезпечити його підписання кожним співробітником Державної фіскальної служби. Головне, щоб кодекс виконувався. Я впевнена, що майбутнє – за молодими людьми, які будуть приходити на роботу до Державної фіскальної служби", – сказала вона.

За словами Макеєвої, підвищення якості обслуговування платників податків обов'язково призведе до збільшення податкових надходжень і виходу економіки з тіні.

"Від того, яким чином податковий інспектор спілкується з платниками податків, залежить багато чого. Не ставки податків відіграють роль, а те, як спілкуються представники контролюючих органів з тими, хто наповнює бюджет", – підкреслила заступник міністра.

Читайте такожДФС пропонує вдвічі скоротити кількість місцевих податкових інспекцій

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за результатами проведення люстрационной перевірки звільнила 42% вищого керівництва і 15% керівництва в регіонах. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду доручив голові ДФС Роману Насірову звільнити начальника Головного управління ДФС в Києві Людмилу Демченко.

Питання оновлення кадрів ДФС обговорюється більше півроку – з моменту призначення нового керівництва служби навесні поточного року. Яценюк неодноразово закликав керівництво Фіскальної служби провести люстрацію, а також повну зміну кадрів принципам і стандартам оновлення поліції.