ОЕСР погіршила прогноз по зниженню економіки Росії

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) прогнозує зниження реального ВВП Росії в 2015 році на 4%, випливає з чергового піврічного прогнозу ОЕСР.

При цьому в 2016 році організація очікує скорочення економіки країни на 0,4%, а в 2017 році - підвищення на 1,7%, пише Прайм.

У попередньому піврічному огляді, який був опублікований в червні, організація погіршила прогноз по динаміці ВВП РФ у 2015 році зі стагнації до спаду на 3,1%. У вересні ОЕСР зазначала, що російська економіка знаходиться в глибокій рецесії, але ситуація може покращитися, якщо ціни на енергоресурси не продовжать подальшого зниження.

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Також ОЕСР погіршила прогноз і щодо всієї світової економіки. ОЕСР очікує її зростання на 2,9%, хоча у вересні очікувалося зростання на 3%, а в червні - на 3,2%. У 2016 році організація очікує зростання світової економіки на 3,3%, хоча у вересні вона очікувала підвищення світового ВВП на 3,6%, в червні - на 3,9%.