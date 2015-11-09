Дефіцит російського бюджету з початку року склав $12 мільярдів

Дефіцит федерального бюджету за січень-жовтень 2015 року, за попередньою оцінкою Мінфіну, становив 12 мільярдів доларів, або 1,3% ВВП, повідомляють РИА Новости з посиланням на першого заступника міністра фінансів Росії Тетяна Нестеренко.

При цьому ненафтогазовий дефіцит склав протягом десяти місяців 9,6% ВВП.

"Доходи федерального бюджету протягом десяти місяців склали 177,8 мільярда доларів, або 19% ВВП (85,4% від показника, закладеного в бюджеті на поточний рік). Витрати склали 189,8 мільярда доларів, або 20,2% ВВП (77,1% від планового річного рівня витрат)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що, згідно з поправками в закон про бюджет на поточний рік, дефіцит бюджету за підсумками 2015 року складе 3% ВВП. Наступного року він планується на цьому ж рівні.