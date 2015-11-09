Мінекономрозвитку покращило прогноз інфляції на 2015 рік

Відповідний прогноз опубліковано на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з прогнозом, основною причиною зафіксованої дефляції став облік дворівневої системи цін на газ для населення, що діє в опалювальний сезон.

На думку аналітиків міністерства, подальше зниження інфляції буде посилено падінням цін на сировину на світових ринках, продовженням жорсткої монетарної політики, що включає валютні обмеження та профіцит бюджету, а також поліпшенням інфляційних очікувань населення і припливом депозитів у національній валюті.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в жовтні 2015 року порівняно з вереснем становила 1,3%.

Падіння споживчих цін в Україні відновилося в жовтні після їх зростання (інфляції) у вересні на 2,3%, тоді як до цього два місяці поспіль ціни знижувалися – на 0,8% в серпні й на 1% у липні порівняно з попереднім місяцем.

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Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозувало інфляцію на рівні 44,8% цього року, а в 2016 році інфляція може становити 17,2%.