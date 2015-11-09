Гривня закрила міжбанк на рівні 22,90 за долар

У понеділок, 9 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,80/22,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,4680/24,5730 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3530/0,3550 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 22,7549 грн/дол., на цю годину було укладено 602 угоди на суму 442,42 млн дол.