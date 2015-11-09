В Україні сповільнилася базова інфляція

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до жовтня 2014 року, базова інфляція сповільнилася до 40,1% до 42,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року до грудня 2014 року, базова інфляція у жовтні становила 33,3%, за січень-жовтень порівняно з аналогічним періодом минулого року – 41,3%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в жовтні 2015 року порівняно з вереснем становила 1,3% за рахунок сезонного зниження цін на газ, що використовується для індивідуального опалення або комплексного споживання.

У річному вираженні (жовтень 2015 року до жовтня 2014 року) інфляція сповільнилася до 46,4% з 51,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-жовтень споживчі ціни в Україні зросли на 39,5%.

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Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.