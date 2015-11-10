Українці у жовтні продали валюти на $105 мільйонів більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України у жовтні становив 104,7 мільйона доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, тенденція перевищення пропозиції валюти на готівковому валютному ринку над попитом зберігається дев'ятий місяць поспіль.

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку в жовтні в доларовому еквіваленті склав 242,1 мільйона доларів, у тому числі громадяни продали банкам валюти на 173,4 мільйона доларів, купили – на 68,7 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, чистий продаж валюти населенням у вересні становив 166,9 мільйона доларів.

У 2014 році чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) склала 2,410 мільярда доларів, що на 469,5 мільйона доларів менше показника 2013 року в 2,880 мільярда доларів.

Українська гривня з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку протягом 2014 року та двох місяців 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 рази до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

Після введення Національним банком України низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми в березні цього року гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 гривні/долар протягом останніх чотирьох місяців.

У квітні цього року НБУ констатував досягнення рівноваги на валютному ринку і наявність передумов для його лібералізації, при цьому повідомивши, що скасування раніше встановлених обмежень буде здійснюватися за узгодженим з МВФ планом при наявності певних передумов.