Нацбанк у жовтні купив на міжбанку $254 мільйонів більше, ніж продав

Національний банк України в жовтні купив на міжбанківському валютному ринку 300,5 мільйона доларів США за курсом 21,526532 гривні/долар.

Як повідомляється на сайті регулятора, в цей період він продав на міжбанку 46,5 мільйона доларів США за курсом 22,981710 гривні/долар або на 254 мільйонів доларів менше, ніж купив.

Також повідомляється, що загальний обсяг операцій з безготівковою валютою на міжбанку (купівля та продаж у доларовому еквіваленті) склав 13,005 мільярда доларів США. При цьому, обсяг продажу валюти клієнтами, які не є суб'єктами валютного ринку, склав 3,844 мільярда доларів, а купівля валюти такими клієнтами склала 3,508 мільярда доларів США.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ у вересні купив на міжбанківському валютному ринку 152,249 мільйона доларів за курсом 21,560201 гривні/долар, у той час як продаж валюти регулятором в цей період не проводилася.

Золотовалютні резерви України, за попередніми даними Національного банку, у жовтні зросли на 1,5%, або на 188 мільйонів доларів, – до 12,962 мільярда доларів на 1 листопада 2015 року.