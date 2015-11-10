Виплати за картками банку "Фінанси та Кредит" почнуться після обробки відомостей платіжних систем

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб буде проводити виплати гарантованого відшкодування власникам карткових рахунків неплатоспроможного банку "Фінанси та Кредит" після отримання і обробки в повному обсязі інформації про операції, проведені міжнародними платіжними системами.

Про це фонд повідомив на своєму сайті у відповідь на численні запити клієнтів банку – власників карткових рахунків.

Фонд підкреслив, що зазначена інформація потрібна для чіткого виконання вимог законодавства про платіжні системи та з метою захисту прав споживачів банківських послуг в сфері електронних платежів.

Фонд гарантування запропонував власникам карткових рахунків самостійно відслідковувати інформацію про початок виплат на сайті фонду або на сайті банку "Фінанси та Кредит".

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 4 листопада розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного банку "Фінанси та кредит" за депозитами, термін дії яких закінчився до 1 листопада 2015 року, через банки "Південний", ПУМБ, "Альфа-Банк" (Україна) і "Ощадбанк".

За попередніми оцінками фонду, обсяг відшкодування вкладникам банку "Фінанси та Кредит" складе 10,480 мільярда гривень.

Тимчасова адміністрація Фонду гарантування працює в банку з 18 вересня на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

В цьому році НБУ надав банку два стабілізаційних кредиту - на 700 мільйонів гривень у лютому і на 750 мільйонів гривень у червні цього року, а 19 серпня підтвердив виконання банком "Фінанси та Кредит" плану капіталізації в рамках програми фінансового оздоровлення.

Банк "Фінанси та кредит" (Київ) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

17 серпня акціонери банку "Фінанси і Кредит" прийняли рішення збільшити статутний капітал банку на 2,5 мільярда гривень, або на 46,4%, - до 7,888 мільярда гривень. У першому півріччі банк збільшив статутний капітал у два рази - на 616,4 мільйона гривень в березні і на 1,972 мільярда гривень у червні.