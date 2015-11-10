Куратором митниці можуть призначити іноземця - Насіров

Заступником голови Державної фіскальної служби, куратором митного спрямування може бути призначений іноземець. Про це в ході брифінгу повідомив голова ДФС Роман Насіров.

"Я б хотів, щоб ми привели іноземного фахівця. У нас є кілька кандидатур, я думаю, що це буде до кінця року", - сказав він.

Разом з тим голова ДФС відмовився назвати можливі кандидатури та з яких вони країн.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів України задовольнив клопотання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова про звільнення заступника глави ДФС, керівника Митної служби Костянтина Лікарчука.

3 вересня голова Державної фіскальної служби тимчасово перевів у своє підпорядкування всі митні департаменти, якими керував його заступник Костянтин Лікарчук. Лікарчук був керівником Митної служби з травня поточного року.