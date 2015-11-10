Moody's прогнозує зростання економіки країн G20 на рівні 2,8%

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання ВВП в країнах G20 в середньому на 2,8% в 2015-2017 роках, що всього на 0,3% вище показника за 2012-2014 роки, повідомляє Газета.ru.

"Середнє підвищення економіки протягом п'яти років до світової фінансової кризи становило 3,8%. Глобальне зростання буде незначним протягом ще двох років, оскільки уповільнення в Китаї та в інших країнах з економікою, що розвивається, продовжує чинити тиск на світову економіку", - йдеться в повідомленні.

На поточний рік аналітики агентства прогнозують зростання ВВП країн G20 на рівні 2,6%, наступного року вони очікують прискорення зростання до 2,8%, 2017 року – до 3%.

"Внесок emerging markets (ринків) в загальний ріст економіки G20 в 2015-2017 роках буде мінімальним з початку цього тисячоліття", - зазначає видання.

Крім того, підвищення ВВП Китаю в цьому році буде нижче 7%, в 2016 році зростання сповільниться до 6,3%, а в 2017 році – до 6,1%. На думку аналітиків, збільшення економіки в цілому стабільним в США, Японії і країнах Європи. Середнє зростання ВВП в 2015-2017 роках становитиме близько 2,5% в США, Великобританії та Південній Кореї, а в Єврозоні – 1,5%.

Експерти сумніваються, що ціни на сировину суттєво збільшаться протягом найближчих кількох років.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками аналітиків рейтингового агентства Moody's, економіка провідних країн світу, які входять до G20, що не повернеться до рівня 2008 року протягом наступних п'яти років.