Гривня зміцнилася на міжбанку до 22,75 за долар

У вівторок, 10 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,60/22,75 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,2490/24,4060 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3500/0,3530 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 22,7710 гривні/долар, на цю годину укладено 372 угоди на суму 168,20 мільйона доларів.