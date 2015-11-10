Китай підвищує популярність юаня - дозволив прямі торги зі швейцарським франком

Про це йдеться в повідомленні китайської системи торгівлі іноземною валютою (China Foreign Exchange Trade System), підрозділі національного центробанку, передає Slon.ru.

Таким чином, Китай зробив ще один крок до підвищення популярності юаня як міжнародного платіжного засобу, вказує Bloomberg. Валюта Швейцарії стала сьомою, з якою проводяться прямі торги юанем; іншими є американський, австралійський і новозеландський долари, а також британський фунт стерлінгів, японська ієна і євро.

4 листопада в Міжнародному валютному фонді повідомили Reuters, що до кінця місяця рада директорів МВФ зустрінеться, щоб обговорити питання про включення юаня до кошика резервних валют. Конкретної дати поки не призначено. Багато аналітиків вважають, що цього разу китайська валюта буде включена в число резервних, основною з яких є долар США. В 2010 році (в МВФ переглядають кошик раз на п'ять років) заявка Китаю про включення юаня до резервних валют була відхилена.

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На початку жовтня юань посів четверте місце серед найбільш використовуваних у світі валют після долара США, євро і фунта стерлінгів, вперше обігнавши ієну. Тоді ж Китай запустив власну міжнародну платіжну систему.