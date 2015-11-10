Голова "Нафтогазу" не вказав у декларації будинок за $1 мільйон - ЗМІ

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв проживає в незадекларованому будинку, повідомляє 112.ua.

"Як з'ясували журналісти, у двоповерховій будівлі в стилі модерн, площею 300 квадратних метрів, Коболєв мешкає з листопада минулого року. Тоді як свою останню декларацію про доходи заповнив п'ятьма місяцями пізніше", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що згідно декларації, голова державного газового монополіста має 769 548 гривень річного доходу, орендовану квартиру в центрі Києва (115 квадратних метрів), земельну ділянку (1204 квадратних метра) і будинок в Києво-Святошинському районі (275,5 квадратних метра). Про котеджі в закритому містечку Goodlife park на березі Київського моря в декларації - ані слова.

"Саме містечко має озброєну охорону, два тенісні корти, басейн, площадку для гвинтокрилів. У найближчі півроку з'явиться штучна затока для яхт та водних мотоциклів. Ціни на житло тут коливаються від 750 тисяч до 1,2 мільйона доларів в залежності від ремонту та метражу", - підкреслює видання.

За інформацією журналістів, в тому ж містечку житло собі придбали футболіст донецького "Шахтаря" Олександр Кучер і український співак Іван Дорн.

"В прес-службі "Нафтогазу" не змогли прокоментувати цю інформацію", - резюмує видання.

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