Нацбанк сьогодні купив на міжбанку $6,7 мільйона за курсом 22,80 грн/дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс за підсумками аукціону становив 22,80 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих на аукціон заявок - 27,30 млн дол.

Проведенням аукціону регулятор відновив купівлю валюти, яка проводилася на регулярній основі з 17 вересня, після перерви на два попередніх аукціони - 2 листопада і 30 жовтня - у ході яких НБУ не купував, а продавав валюту для стабілізації валютного ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк почав регулярні аукціони з купівлі валюти на міжбанку для накопичення міжнародних резервів 17 вересня.

У вересні регулятор купив у банків 152,249 млн дол. за курсом 21,560201 грн/дол., тоді як продаж валюти у цей період не проводився.

У жовтні НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 300,5 млн дол. США за курсом 21,526532 грн/дол., продав - 46,5 млн дол. США за курсом 22,981710 грн/дол., або на 254 млн дол. менше, ніж купив.

Золотовалютні резерви України, за попередніми даними Національного банку, у жовтні зросли на 1,5%, або на 188 млн дол. – до 12,962 млрд дол. на 1 листопада 2015 року.