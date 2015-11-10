Україна лідирує в реформуванні фінсектора серед країн, що розвиваються - ЄБРР

Україна лідирує серед країн з економікою, що розвивається, у напрямку реформування фінансового сектору, йдеться в останньому звіті Європейського банку реконструкції і розвитку, переданому УНІАН.

ЄБРР відзначає позитивні зрушення у фінансовому секторі в країнах з економікою, що розвивається, серед яких Україна досягла найбільшого прогресу, закривши з 2014 року понад 50 банків з непрозорою структурою власності, надмірними обсягами кредитування пов'язаних осіб та слабким менеджментом.

На думку ЄБРР, у 2015-2016 роках багато факторів, що стримують прискорення реформ, збережуться, але позитивні зрушення за минулий рік стануть добрими передумовами для прогресу в довгостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, в результаті очищення банківської системи за 2014 і неповний 2015 рік кількість банків в Україні скоротилося до 121 зі 182.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 у 2016 році.

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Довідка УНІАН. ЄБРР - один з найбільших міжнародних фінансових інвесторів в Україні. Станом на 1 вересня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання надати 11 мільярдів євро в рамках 346 проектів.