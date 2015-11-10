Відтік капіталу з РФ перевищив $50 мільярдів

Відтік капіталу сформувався в основному під впливом операцій першого півріччя 2015 року, переважно пов'язаних з погашенням зовнішньої заборгованості, пише Рейтер.

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"Поточна оцінка чистого вивезення капіталу приватним сектором склалася також з урахуванням деякого збільшення іноземних зобов'язань інших секторів за результатами жовтневих розміщень нерезидентами єврооблігацій та інших боргових цінних паперів в інтересах окремих російських резидентів", - пояснив ЦБР.

Норнікель розмістив на початку жовтня єврооблігації на $1 мільярд, а Газпром - трирічні євробонди на 1 мільярд євро, ВТБ викупив євробонди з ринку на суму близько $700 мільйонів в доларах США, швейцарських франках та австралійських доларах.

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За попередньою оцінкою Банку Росії, в січні-жовтні 2015 року позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу склалось у розмірі $54,8 мільярда, перевищивши рівень відповідного періоду 2014 року ($48,2 мільярда) за рахунок скорочення статей поточного рахунку, які традиційно складаються з дефіцитом (переважно, балансу послуг та інвестиційних доходів), на тлі істотного стиснення торгового балансу під впливом падіння цін на енергоносії.